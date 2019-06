© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Sportmediaset, l’Inter sta cercando un rinforzo in difesa nel caso di un possibile addio di Joao Miranda. Il nome nuovo è quello di Gary Cahill, svincolato dal Chelsea dopo una stagione complicata con Maurizio Sarri. Al momento si tratta soltanto di un idea, che però va tenuta in considerazione.