Inter, per Lautaro Martinez interesse reale del Barcellona

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Sirene di mercato per El Toro. In Spagna e in Argentina oggi hanno rilanciato di un interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Apprezzamenti confermati, ma - secondo quanto raccolto da FcInterNews - l'argentino non è un obiettivo per il presente ma più per il futuro. Insomma, i catalani non sono pronti a offrire 111 milioni per strappare Martinez all'Inter, pagando la clausola rescissoria.

In occasione della Copa America che si sta giocando in questi giorni in Brasile è presente un emissario del Barcellona che ha seguito dal vivo anche due gare dell'Argentina, nelle quali è stato protagonista ed è andato a segno Lautaro. Accostamento scontato? Non proprio. Il Barça per il 2020 cerca l'erede di Luis Suarez e Martinez è tra i profili studiati e che verranno monitorati nei prossimi mesi. Non per l'immediata: questa estate il Barcellona si accontenterà, si fa per dire, di Antoine Griezmann (120 milioni) e aspetta segnali da Parigi per il clamoroso ritorno di Neymar.