Inter, per Lazaro nuovi contatti in vista: si prova l'accelerata

© foto di PhotoViews

L'Inter continua a lavorare per assicurarsi Valentino Lazaro. Nella giornata di martedì è andato in scena un incontro tra l'agente e il club nerazzurro, mentre Sky Sport fa sapere che nelle prossime ore l'Inter porterà avanti i contatti con l'Hertha Berlino per cercare di limare la distanza tra domanda (scesa da 28 a 25 milioni più bonus) e l'offerta dei meneghini, che si aggira intorno ai 20 milioni. La via d'incontro può essere trovata in tempi brevi.