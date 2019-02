© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Sono i due calciatori dell'Inter su cui il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha concentrato la sua attenzione spiegando come, nel momento più difficile della stagione, due top player che a gennaio potevano andare via sono ora i veri trascinatori della squadra.

In attesa di capire come finirà il caso Icardi, Spalletti ha ritrovato chi solo qualche settimana fa non era più convinto di continuare a vestire la maglia nerazzurra: Perisic a gennaio ha spinto per la cessione all'Arsenal, Nainggolan ha invece valutato il ritorno alla Roma viste le difficoltà riscontrate nella prima parte di stagione.