© foto di PhotoViews

Ivan Perisic vuole lasciare l'Inter per approdare in Premier League. I nerazzurri non vogliono trattenerlo controvoglia, a patto che arrivi una proposta concreta da almeno 35-40 milioni di euro. Offerta che al momento non c’è: siamo fermi ai timidi sondaggi, nulla più, uno dei quali peraltro proveniente da un club spagnolo (l’Atletico Madrid) e non dalla Premier, dunque. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.