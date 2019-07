Inter, Perisic sempre più verso l'addio. Sul croato si muove il Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Col passare dei giorni, il futuro di Ivan Perisic sembra sempre più lontano dall'Inter. Le parole in merito di Conte dopo la sfida contro il Manchester United hanno creato scompiglio e ora il croato, insieme a Icardi e Nainggolan, è in attesa di una nuova sistemazione. Lo stesso giocatore non ha mai nascosto l'apprezzamento per la Premier League, intanto per la Gazzetta dello Sport si è interessato a lui il Monaco.