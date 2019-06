© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Il Giornale, il futuro di Ivan Perisic sarà lontano dall'Inter solo in caso di chiamata dalla Premier League. Il giocatore ha rifiutato 12 milioni a stagione proposti nelle scorse ore dai cinesi dello Shanghai Shenhua e ha fatto sapere al proprio agente che solo se arriverà una proposta dall'Inghilterra prenderà in considerazione l'idea di cambiare maglia. Difficile che la cessione possa arrivare prima dell'8 luglio e l'inizio del pre-campionato, anche perché in quella data il croato parlerà direttamente con Conte per capire le intenzioni del nuovo tecnico.