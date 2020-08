Inter, Pirola verso il prestito: piace a mezza Serie B ma lo Spezia è in pole

Dopo una stagione aggregato alla prima squadra, Lorenzo Pirola potrebbe lasciare l’Inter. Il difensore verrà ceduto in prestito per far crescere la sua esperienza. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore piace a mezza Serie B con lo Spezia che avrebbe messo sul tavolo gli argomenti migliori per chiudere l’operazione.