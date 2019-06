Inter, possibile tentativo per Florenzi: la Roma ha bisogno di 40 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter dovrà sistemare la fascia destra nella prossima sessione di mercato. Come spiega Tuttosport c'è anche il nome di Alessandro Florenzi in ballo. Il jolly della Roma potrebbe arrivare in pacchetto unico con Edin Dzeko: i giallorossi hanno bisogno di 40-45 milioni di euro di plusvalenze. Possibile l'inserimento di qualche giovane.