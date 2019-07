Inter, pressing viola per Nainggolan: distanza sul pagamento dell'ingaggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina è in pressing per ottenere il prestito gratuito di Radja Nainggolan dall'Inter ma ancora c'è distanza tra le parti. I viola vorrebbero che i nerazzurri si accollassero almeno 2 dei 4 milioni di ingaggio del giocatore ed è per questo che non c'è ancora intesa. Il club di Commisso però insiste e dopo l'incontro delle scorse ore tra Pradè e l'agente del calciatore a breve potrebbero arrivare nuovi sviluppi. Resta comunque in piedi anche l'ipotesi Cagliari, soprattutto per questioni famigliari. A riportarlo è il sito del Corriere della Sera.