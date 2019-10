Inter prima per distacco in Serie A per spettatori totali e media spettatori. Questo è quanto si evince dalla graduatorio pubblicata dal Corriere dello Sport quest'oggi.

I nerazzurri nelle prime giornate della stagione 2019/2020 hanno fatto registrare oltre 254mila spettatori totali, con una media di 63.569 presenze. Al secondo posto i cugini del Milan, ma con un forte disavanzo: 175.498 spettatori totali e una media di 58.499.

Sul terzo gradino del podio la graduatoria si spacca in due: sul fronte degli spettatori totali emerge, a sorpresa, la Fiorentina con 145.358 spettatori, mentre su quello della media spettatori la medaglia di bronzo va alla Juventus con 39mila.

La big più staccata è il Napoli con una somma totale di spettatori che supera di poco le centomila totali e la media si attesta sulle 34mila unità.