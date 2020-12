Inter, pro e contro di un tentativo di rinascita

Perché un processo abbia luogo, oltre alle ragioni dell’accusa vanno prese in considerazione anche quelle della difesa. E dando per scontato che le discussioni portate avanti in maniera più che lecita nelle ultime deludenti settimane nerazzurre siano destinate a proseguire perlomeno nel futuro immediato, è corretto analizzare anche la svolta impressa dal tecnico all’Inter dal termine della disfatta contro il Real Madrid che ha portato ai positivi sviluppi che accompagnano i nerazzurri in queste ore.

Sospiri di sollievo dal punto di vista dei risultati, che tuttavia non trovano coincidenza completa con i disegni e gli investimenti strutturati dalla dirigenza. Il ritorno al 3-5-2 ha da un lato restituito all’undici nerazzurro brillantezza, solidità e dinamiche di gioco che non si vedevano da troppo tempo. Dall’altro però cassato definitivamente il disegno tattico con il quale di era cercato di ritagliare uno spazio per Eriksen: bocciato e destinato all’addio.

Le tante idee di mercato che lo potrebbero coinvolgere porterebbero a profili ricchi di qualità ma con la completezza tale da poter consentire un impiego nella linea mediana nerazzurra.

La duplicità di valutazioni legate a Conte si riscontrano anche nella valorizzazione assoluta di elementi che stanno vedendo esplodere il loro potenziale sino a diventare punti di riferimento assoluti per il ruolo che ricoprono, ma anche nella difficoltà nell’inserimento di alcuni nuovi arrivi che devono ancora trovare continuità di rendimento per poter aggiungere un segno più alla loro esperienza nerazzurra.

Un capo d’imputazione che sta lentamente venendo a cadere è invece quello della mancata partecipazione del tecnico dal punto di vista emotivo. La versione edulcorata che aveva caratterizzato l’autunno sta lasciando spazio alla passionale rabbia che Conte sta scatenando nelle sue ultime uscite, mediatiche e non. Farla convogliare in propellente per lo spogliatoio potrebbe segnare la differenza con le avversarie, tramutando una stagione nata male in una rivincita senza precedenti.