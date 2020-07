Inter, pronta l'offerta del Manchester United per Skriniar: sul piatto 65 milioni di euro

Il Manchester United fa sul serio per Milan Skriniar, difensore dell'Inter che in questa stagione ha avuto diverse difficoltà con il passaggio alla difesa a tre. Secondo quanto riportato dal Mirror i Red Devils sono pronti a presentare un'offerta da 65 milioni di euro ai nerazzurri, che potrebbero anche accettarla, per poi investire il ricavato nel mercato in entrata.