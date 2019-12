© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il pressing dell'Inter nei confronto di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, esterni mancini ai margini del nuovo corso del Chelsea targato Frank Lampard. Stando a quanto riportato dal quotidiano The Indipendent i nerazzurri per l'italobrasiliano sarebbero pronti ad investire poco meno di 30 milioni di euro. Una proposta che per andare a buon fine avrà comunque bisogno di un ingresso nel medesimo ruolo per i Blues. Senza un sostituto di Emerson Palmieri (così come per Alonso), Lampard non darà il suo benestare all'operazione.