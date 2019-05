© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko, riporta 'Sportmediaset', è stato proposto all'Inter per la prossima stagione. In forza al Milan nell'ultima stagione ma di proprietà del Chelsea, il calciatore classe '94 è stato proposto alle stesse condizioni che un anno fa permisero il suo passaggio nel club rossonero: prestito oneroso a cinque milioni di euro con diritto di riscatto.