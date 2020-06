Inter, proposto Lacazette ma nerazzurri non convinti. Ritorno di fiamma per Dzeko

C’è anche Alexandre Lacazette nella lista degli attaccanti ambiti dall’Inter per la prossima stagione, vista anche la possibilità che Lautaro Martinez lasci Milano. Come riportato da Fcinternews.it gli agenti dell’attaccante dell’Arsenal hanno avuto dei contatti con l’inter per proporre il giocatore, ricevendo però una risposta tiepida. Per il reparto offensivo potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Edin Dzeko come punta di scorta. La Roma potrebbe infatti dare via il calciatore nell’ottica di un ridimensionamento del monte ingaggi. Per ora nessun contatto diretto tra le parti, ma il gradimento per il bosniaco resta intatto.