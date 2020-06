Inter, proposto Pedro. Conte lo apprezza, da valutare i costi dell'operazione

Se per la Roma l'opzione Pedro non sembra convincere, ecco che potrebbe essere Milano la sua prossima destinazione. Secondo FcInterNews.it infatti l'attaccante spagnolo è stato offerto ai nerazzurri e alla Juventus nelle scorse settimane, ricevendo da entrambe un’apertura al dialogo. Maurizio Sarri lo apprezza molto così come Antonio Conte: entrambi infatti l’hanno allenato con ottimi risultati a Londra: ora rimane da valutare se l'operazione possa essere fattibile come costi.