Inter, prova d’appello per Eriksen

vedi letture

È tempo di svolta. Per l’Inter e per Christian Eriksen. Il danese, destinato ad un ruolo da titolare nella sfida di questa sera, è chiamato a fornire risposte ben precise ad un ambiente che per la prima volta, dopo la disfatta contro il Bologna, vive un momento di oggettiva difficoltà. L’investimento di gennaio richiama la volontá nerazzurra di ottenere sul campo i riscontri necessari da parte di un campione ritenuto tale ma non ancora in grado di trascinare i colori che ha sposato al di fuori delle difficoltà di questa fase della stagione. Contro l’Hellas la prova d’appello, con l’obiettivo di mettere a tacere le polemiche e dare un riscontro tangibile ad ogni sorta di malalingua. Ora per l’Inter e per Eriksen, è tempo di far parlare il campo.