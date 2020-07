Inter, quando torna Sensi? Conte: "Difficile fare previsioni, ancora non si allena con noi"

"A centrocampo quest'anno è accaduto che il recupero di un calciatore coincideva con l'assenza di un altro". Per l'ultima partita della stagione allo Stadio San Siro, l'Inter si prepara ad accogliere il Napoli di Gennaro Gattuso che ha eliminato i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia. Il tecnico interista, Antonio Conte, ha presentato la sfida ai microfoni di Inter TV soffermandosi però anche sugli infortuni: "Sensi sta facendo dei progressi, ma è difficile fare oggi delle previsioni o delle stime sul suo rientro. Fino al termine della settimana, e quindi del campionato, non si allenerà con noi. L'importante è che il ragazzo stia bene e che si possa buttare alle spalle questa annata che è stata molto sfortunata per lui e penalizzante per noi".

