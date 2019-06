Inter, raccolta di plusvalenze prima di passare alle spese pazze

Fonte: Sportitalia

Non solo operazioni in entrata per l’Inter, a dispetto delle tante trattative che la dirigenza del club nerazzurro sta intessendo nelle ultime ore. Sede nuova, vita nuova, verrebbe da dire, perché da quando è stato inaugurato il nuovo palazzo con le tinte del Biscione gran parte delle discussioni di mercato riguardanti la compagine guidata da Antonio Conte si stanno svolgendo proprio dalle parti di viale della Liberazione, lontano dalle hall degli hotel più disparati. A questo proposito si segnala come il Genoa abbia di fatto concluso il colpo Pinamonti con i meneghini, facendo recapitare nelle casse dell’Inter un bonifico da 18 milioni di euro con la promessa di interloquire con Marotta ed Ausilio nel momento in cui il ragazzo si sarà valorizzato e sarà pronto per un nuovo passo nella sua carriera. Non vanno poi dimenticati i profili di Vergani, sempre più indirizzato verso la Roma nell’ambito dell’affare Dzeko e quello dei francesi Gravillon (in orbita Sassuolo) e Karamoh per il quale il Parma si è aperto una corsia preferenziale. Tutti asset che a bilancio avranno un peso specifico giustificato dai grandi risultati ottenuti dal settore giovanile interista e concretizzati non sempre all’ombra della Madonnina come nel caso di Zaniolo. Ultimata questa fase, sarà tempo di entrare nel vivo anche per i colpi in entrata. I nomi sono sempre gli stessi: Sensi è in dirittura d’arrivo, così come per Barella si cerca di comprendere quale contropartita possa porre fine alla contesa con il Cagliari in presenza di una volontà delineata di vestire nerazzurro da parte del diretto interessato. Per poi passare al reparto avanzato con Dzeko e Lukaku che restano i primi e forse unici nomi nel mirino dei meneghini.