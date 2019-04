Inter, Rakitic e Gundogan gli osservati speciali del blitz inglese di Ausilio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il blitz di Ausilio, utile per assistere a due semifinali di Champions, è stato ancor più propizio per osservare obiettivi futuri, ma anche tessere la tela per eventuali cessioni che serviranno a mettere a posto il bilancio e finanziare parte del mercato in entrata. Sono diversi i giocatori sul taccuino dell’Inter, ma quattro quelli per cui Ausilio si è principalmente mosso in questi mesi, e pure nell’ultimo blitz inglese: Rakitic, Gundogan, Malcom e Darmian, stando a Tuttosport. E' a centrocampo che l’Inter vorrà piazzare il colpo più importante: Ivan Rakitic e Ilkay Gundogan. Il primo sta vivendo una situazione particolare al Barcellona, mentre il tedesco, 29 anni a ottobre, dopo i problemi fisici delle scorse annate, nelle ultime due stagioni è tornato a giocare nel City, ma ha il contratto in scadenza nel 2020, dunque potrebbe non costare tantissimo di cartellino, però il suo stipendio supera gli 8 milioni.

Capitolo esterni: nella sua trasferta inglese Ausilio si è aggiornato ulteriormente sulle situazioni di Matteo Darmian e Malcom. Il terzino italiano è ormai un desaparecidos nello United: in stagione ha collezionato 6 presenze, 5 da titolare e non gioca dal 19 gennaio. Nel Barcellona è rimasto in panchina il brasiliano Malcom, strappato la scorsa estate dai catalani alla Roma per 41 milioni. Il preferito per il ruolo di esterno d’attacco rimane Bergwijn del PSV, ma Malcom è un nome da non scartare.