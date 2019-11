© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, nei mesi scorsi Ivan Rakitic è stato offerto all'Inter, ma i nerazzurri hanno risposto in modo piuttosto freddo perché Conte preferirebbe avere un centrocampista più incursore. Per questo potrebbe essere fatto un altro tentativo per Arturo Vidal, anche se il Barcellona non sembra interessato a cederlo con la formula del prestito, molto gradita a Suning. Rakitic nel frattempo è stato proposto anche al Milan, ma l'ingaggio da 8 milioni più il cartellino spaventano un po' tutti. Per il croato resta in corsa il Man United.