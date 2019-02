© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Andrea Ranocchia, autore di un bellissimo gol contro il Rapid Vienna, commenta così il successo in Europa League ai microfoni del sito ufficiale dei nerazzurri: "Non conta nulla essere i favoriti prima della partita, la cosa importante è aver fatto la prestazione giusta e aver vinto. Il gruppo è sempre unito, i ragazzi mi vogliono bene e io ne voglio a loro. Abbiamo fatto una partita importante, era una prestazione che ci voleva. A livello personale, sono contento per il gol, non è semplice giocare poco, cambia tutto da allenamento a partita, rischi di perdere tempi e spazi e quindi non è facile, ma siamo giocatori professionisti e dobbiamo sempre farci trovare pronti. Stiamo lavorando sulle catene di destra e di sinistra, Cedric è appena arrivato e sta conoscendo il nostro campionato. Perisic? E' importantissimo per noi. Sul sorteggio degli ottavi non dico niente, qualunque avversaria andrà bene".