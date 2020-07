Inter, Ranocchia prima del Bologna: "Cercheremo di non subire gol, ma di farne"

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, prima del calcio d'inizio contro il Bologna ha parlato così a Inter TV: "Sarà una gara difficile anche oggi. Il Bologna incarna l'anima del loro allenatore, hanno buone individualità. Ma noi dobbiamo continuare a vincere e giocare bene".

Fa caldo, l'orario è anche insolito...

"Orario insolito, vedremo come risponderanno gambe e testa. Sarà caldo per entrambe, sarà un problema per tutti. Ma siamo pronti, dobbiamo vincere per forza".

Tanti gol, neanche uno 0-0. Perché?

"È una situazione particolare, a livello calcistico e non solo. È stato difficile ripartire, l'aspetto psicologico incide come quello fisico. Normale si vedano tanti gol, situazione strana. Cercheremo di non subirne ma di farne".

Davanti troverete Palacio.

"Rodri è un giocatore forte, di esperienza e tecnica. È un giocatore sicuramente da temere ma sarà bello riabbracciarlo".