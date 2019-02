Fonte: dall'inviato a San Siro, Lorenzo Di Benedetto

Mauro Icardi, insieme alla moglie-agente Wanda Nara, è presente sulle tribune dello stadio San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Rapid Vienna, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ma l'accoglienza è stata tutt'altro che amichevole per l'ormai ex capitano nerazzurre, fischiato sonoramente dal pubblico una volta inquadrato nel maxi schermo. Il rapporto tra l'argentino e i tifosi è dunque ai minimi termini, in attesa di capire se e quando tornerà a giocare.