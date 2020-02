© foto di Federico Gaetano

In casa Inter, almeno secondo la Gazzetta dello Sport, è nato qualche piccolo rimpianto legato alla cessione di Ionut Radu al Parma. L'ex Genoa, in questo momento di emergenza, avrebbe fatto decisamente comodo alla rosa nerazzurra, come dimostra la mossa della società di valutare Emiliano Viviano.

Il portiere ancora in stand-by - Nella giornata di ieri Viviano ha svolto il classico iter delle visite fra Humanitas e Coni, quindi si è spostato alla Pinetina per ulteriori test. L'Inter si prenderà anche la giornata di oggi per decidere, con Viviano che eventualmente arriverebbe per fare da secondo a Padelli nelle prossime gare (Berni non dà certezze in tal senso).