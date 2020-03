Inter, rompete le righe dall'isolamento: in cinque tornano in patria

L'Inter rompe le righe. Dopo quindici giorni di quarantena - in virtù della sfida contro la Juventus del positivo Rugani, giocata lo scorso 8 di marzo - i giocatori nerazzurri, nessuno positivo al tampone, hanno lasciato Milano: si tratta di Eriksen, Lukaku, Godin, Young e Moses, ritornati in patria. Questo è un segnale evidente che non ci sia una ripresa in tempi brevi, anche perché è da capire quale sarà la situazione da "rientranti", cioè se dovranno affrontare un'ulteriore quarantena una volta rientrati.