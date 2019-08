L'edizione odierna de Il Corriere della Sera prova a fare le carte alle prossime mosse di mercato dell'Inter. Il quotidiano, oltre a scrivere dell'imminente arrivo di Alexis Sanchez, per il quale lo stipendio sarà diviso in una sorta di 50 e 50 tra nerazzurri e Manchester United, parla della valutazione sul conto di Fernando Llorente, esperta punta svincolata che ha già lavorato con Conte alla Juve. Di acquisti, in ogni caso, Icardi permettendo, ne dovrebbero arrivare almeno altri due o tre. Uno di questi, promessa di Marotta al suo allenatore, dovrebbe essere un centrocampista muscolare.