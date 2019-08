Inter-Sanchez, nodo ingaggio: il Man United chiede pagamento a metà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunedì potrebbe essere il giorno di Alexis Sanchez all'Inter. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il Manchester United abbia fatto un passo in avanti per venire incontro all'Inter. Ma restano comunque il nodo ingaggio da sciogliere. Antonio Conte, però, è fiducioso perché vuole un attaccante e la società desidera accontentarlo.

Metà e metà - La questione sta tutta nelle quote dell'ingaggio che dovrebbero accollarsi i Red Devils. Da settembre in avanti, l'ex Udinese dovrebbe percepire ancora 12,5 milioni di euro e l'Inter è s'è spinta fino ad un'offerta di 4,5. Lo United, però, chiede di dividerà al 50% lo stipendio, pertanto il club meneghino dovrebbe salire almeno a 6 milioni. La via d'uscita potrebbe essere uno sconto da parte di Sanchez.