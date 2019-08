© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez è più vicino a vestire la maglia dell'Inter e di raggiungere l'ex compagno Lukaku alla corte di Conte. Il suo agente Felicevich è in Inghilterra per provare a stringere i tempi che, secondo Il Corriere dello Sport, in caso di quadratura del cerchio potrebbe portare il giocatore a effettuare le visite tra domani e mercoledì. Al momento è l'ingaggio del calciatore a bloccare l'affare, visto che i nerazzurri vorrebbero che i Red Devils si accollassero una parte dei 15 milioni netti previsti dal contratto. Il cileno potrebbe abbassarsi lo stipendio pur di dire addio alla Premier anche se resta da limare qualcosa sotto il piano della formula visto che Marotta vorrebbe rilevarlo in prestito gratuito con riscatto a 15, mentre gli inglesi rilanciano chiedendo 5 milioni per il prestito e altri 15 per il riscatto.