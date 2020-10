Inter, Sanchez: "Vidal lo conosco da 15 anni, ha una con visione a trecentosessanta gradi"

vedi letture

Ospite dei microfoni di Sky, l'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez parla così dell'inizio di stagione a livello personale e di squadra: "Con la Fiorentina è stata una partita molto difficile, con la grinta che deve esserci sempre nell'Inter. E' presto per prevedere cose importanti, dobbiamo migliorare in tante cose. Stiamo facendo bene ma possiamo fare di più. Personalmente ho bisogno di giocare, più gioco e meglio mi sento, in tutti i sensi, ma sono contento perché mi sento in forma e ho voglia di scendere in campo".

L'addio al Manchester United: "Volevo cambiare aria, qui all'Inter ho trovato un tecnico con tanta voglia di vincere, ma per lo Scudetto è troppo presto, dobbiamo essere più determinati e non essere mai rilassati, ma focalizzati sulla vittoria di ogni partita. Vidal? Lo conosco da 15 anni, è un giocatore che capisce molto il calcio, nel calcio mondiale non è sempre trovare un calciatore del genere, con visione a trecentosessanta gradi. Lautaro e Lukaku? Sono giocatori complementari, tutti abbiamo grande potenziale e possiamo fare bene".