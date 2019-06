Inter, scambio Icardi-Dybala ancora in piedi: resta da convincere la Joya

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scambio tra Inter e Juventus, tra Mauro Icardi e Paulo Dybala, resta sempre una possibilità e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di soluzione più percorribile per il club nerazzurro, che vuole cedere l'argentino. Wanda Nara pretenderà che sia proprio la società a dichiarare di voler cedere l'attaccante e nelle prossime ore potrebbe succedere qualcosa in questo senso.

Offerte - La possibilità che l'Atletico Madrid torni all'assalto non è da scartare, ma la volontà di Icardi è quella di restare in Italia e per questo torna di gran moda lo scambio con Dybala. Il nerazzurro andrebbe di corsa alla Juventus, mentre la Joya non è ancora convinto della destinazione, anche se Antonio Conte potrebbe fargli cambiare idea.