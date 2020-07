Inter, se non puoi vincere allora non perdere. È una questione di posizione

vedi letture

Se non puoi vincere, allora fai in modo di non perdere. L'Inter non può più raggiungere la Juventus, a meno di un miracolo vero. Battendo il Torino, si porterebbe al massimo a -8 che diventano 9 laddove contro i bianconeri si registrano due ko su due negli scontri diretti stagionali. Ciò nonostante, riuscire a chiudere la stagione al secondo posto, volare in fondo all'Europa League, regalerebbe ai nerazzurri uno status sicuramente positivo. Che Antonio Conte non riesce a capacitarsi del fatto di poter vincere subito, quello, è un altro discorso. Chiudere con un trofeo e un secondo posto dal margine non più abissale nei confronti della Juve rispetterebbe gli obiettivi prefissati dalla società a inizio stagione. "È inevitabile che vincere la partita al posto di pareggiarla può spostare i giudizi da positivi a meno positivi". Il messaggio lanciato da Conte in questo pre Inter-Torino, si può certamente allargare alla stagione tutta. Non è solo una questione di punti, quanto più di posizione. Un conto è tagliare il traguardo dal terzo posto in giù, altra storia è farlo subito dopo gli uomini di Maurizio Sarri. Sarebbe finalmente un segnale forte, un avvertimento che - siccome non si può che migliorare gli ultimi risultati - sa di sfida definitiva per il titolo a partire dalla prossima stagione. Parola al campo.