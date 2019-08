Inter, Sensi: "Il club è ambizioso. Convinto di aver fatto la scelta giusta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha parlato a DAZN in vista della prossima sfida contro il Lecce: "Sentire i tifosi dell'Inter mette la pelle d'oca, devo essere sincero. Per me è una cosa nuova, non vedo l'ora arrivi la prima partita proprio per avvertire il calore dei tifosi. Difficile descrivere le sensazioni con le parole giuste finché non ti trovi lì. Il nostro obiettivo è renderli felici e orgogliosi di essere nostri tifosi, per questo darò il massimo in ogni partita e sudare la maglia ogni volta che la indosserò".

Si aspettava di arrivare all'Inter?

"Non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto, anche se ho sempre dato il meglio di me per far si che succedesse. E ora sono convinto di essere nella squadra giusta nel momento giusto. Non penso di essere maturato al 100%, ma sono a buon punto. Grazie ai compagni e al mister, penso di essere pronto. Un po' tutti mi hanno accolto alla grande e mi hanno fatto sentire a casa".

Chiellini dice che non potete nascondervi per la corsa scudetto, cosa ne pensa?

"I nostri obiettivi sono ambiziosi, ma non vogliamo fare il passo più lungo della gamba. Poi chissà, ce la potremo giocare. Sicuramente Lukaku è un calciatore di altissimo livello, che ha sempre calcato palcoscenici di grandissima importanza. A noi ci dà potenza e mentalità giusta: con questi acquisti tutti siamo portati a fare qualcosa di grande".

Il Milan e il Barcellona avevano realmente pensato a lei prima dell'arrivo all'Inter?

"Sono uscite queste voci, ma il mio unico obiettivo, da quando l'ho saputo, è stato l'Inter".

Cosa vi chiede Conte?

"Conte ci chiede tanto movimento e tanta personalità. Con Brozovic mi trovo bene, c'è feeling e penso si sia visto. Ci cerchiamo molto, non pensavo di trovarmi così bene".

Quali sono le differenze con De Zerbi?

"Qui mi ci trovo bene, lavorare duro è la base per fare grandi cose. Sta solo a noi dare il massimo in ogni partita. Di Conte mi ha colpito subito la mentalità vincente che porta ovunque, anche nelle esercitazioni in allenamento. È un allenatore che fa lavorare molto, e il lavoro paga. Lui odia la pigrizia, che è controproducente per la squadra".