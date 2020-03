Inter, Sensi rimarrà al 100%: nonostante gli infortuni il riscatto non è in discussione

Stefano Sensi è certo di rimanere all'Inter. Come riporta Tuttosport, nonostante non ci sia accordo con il Sassuolo per un obbligo di riscatto, la stretta di mano tra Marotta e Carnevali vale quanto un foglio scritto. L'operazione sarà simile a quella già imbastita per Politano, prelevato in prestito e poi riscattato per 20 milioni; il riscatto del centrocampista costerà alle casse nerazzurre 25 milioni più 5 di bonus e non è in discussione nonostante gli infortuni.