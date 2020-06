Inter senza idee, Parma meritatamente in vantaggio: al 45' decide un gol di Gervinho

La voglia di conferme del Parma (4-1 nell'ultima gara contro il Genoa) contro quella di riscatto dell'Inter (3-3 col Sassuolo). Al Tardini, nella sfida notturna valida per il 28° Serie A, viene fuori così un primo tempo tutt'altro che noioso. Coi ducali meritatamente in vantaggio al 45' grazie a una rete di un ispiratissimo Gervinho.

Le scelte dei due allenatori - Rivoluzione in difesa per l'Inter, con Godin e D'Ambrosio che prendono il posto dello squalificato Skriniar e dell'ex crociato Bastoni. A centrocampo si rivede Barella, schierato accanto al confermato Gagliardini. Niente turnover, stavolta, in attacco: ancora spazio quindi a Lukaku e Lautaro Martinez. Tra le fila del Parma, invece, Laurini vince il ballottaggio con Darmian sulla destra. A sostituire lo squalificato Iacoponi è Dermaku, mentre in mezzo al campo tornano dal 1' Kucka e Scozzarella. In avanti, confermatissimo infine il collaudato trio formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

Gervinho la sblocca, Cornelius fallisce il raddoppio - L'Inter non ha ancora rinunciato al sogno Scudetto, ma il Parma dà subito l'impressione di voler complicare ulteriormente il cammino dei nerazzurri. Proprio come all'andata. Dopo un salvataggio provvidenziale di Dermaku sugli sviluppi di un corner al 7', la squadra di casa costruisce infatti la prima vera occasione da rete già al 12' con un tentativo di Gervinho. L'ivoriano ha il piede caldo e, appena tre minuti più tardi, riesce a iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori: gran numero dell'attaccante ex Roma, che dopo una sventagliata di Kucka controlla bene sulla fascia opposta (sinistra), mette a sedere Candreva e infila Handanovic per l'1-0 ducale. L'Inter risponde più coi nervi che con organizzazione, reclamando un rigore per un tocco di mano di Kurtic su un colpo di testa di Godin al 19': Maresca rivede tutto al VAR, il fallo c'è, ma il difensore uruguaiano era in posizione di fuorigioco. Barella "spaventa" quindi Sepe con un bolide da fuori appena una manciata di secondi dopo, ma la palla gol più nitida capita ancora una volta sul fronte opposto: grave errore sotto porta, alquanto a sorpresa, di Cornelius, che servito ottimamente da Gervinho spedisce alle stelle al 26'. Stesso esito per il tentativo del danese al 41', con l'ex Atalanta che anticipa benissimo Godin ma non riesce ad indirizzare la sua girata verso lo specchio. Finora molto bene il Parma, cinico e più volte vicino al raddoppio. Male invece l'Inter, con poche idee e, soprattutto, scarsa solidità difensiva.