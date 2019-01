Inter, si allontana Palacios: trattativa indirizzata con il Real Madrid

Fonte: Fcinternews.it

Intervenuto sulle frequenze di radio El Mundo, Enzo Francescoli ha fatto capire come la trattativa per il trasferimento di Exequiel Palacios al Real Madrid sia ben indirizzata: "Per la firma siamo sulla buona strada - ha ammesso il direttore sportivo del River Plate -. Che Palacios vada è una possibilità, ma non abbiamo fretta. Né noi né il Real Madrid. È sulla buona strada, ma per il futuro". Sul centrocampista c'è da tempo anche l'interesse dell'Inter.