vedi letture

Inter, si cerca un club dove far crescere Chong: Sassuolo in pole position

L’Inter sta stringendo per Tahith Chong, calciatore classe 1999 in scadenza con il Manchester United. Come riportato da Fcinternews.it, i nerazzurri stanno anche studiando una possibile destinazione per il talento olandese, che potrà così crescere in tranquillità. Secondo quanto riportato da Fcinternews.it, il club perfetto sarebbe stato individuato nel Sassuolo, che in estate dovrà quasi sicuramente rimpiazzare Jeremie Boga (che potrebbe tornare al Chelsea o finire al Napoli). Sullo sfondo ci sono anche Verona e Parma, ma i neroverdi al momento sono più avanti.