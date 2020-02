© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter guarda in casa Hellas Verona per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta FcInterNews.com, oltre al solito difensore Marash Kumbulla, nel mirino dei nerazzurri così come di Manchester United e Napoli, il club milanese pensa anche al centrocampista Matteo Pessina. Il classe '97, attualmente in prestito dall'Atalanta, ha ricevuto infatti svariati consensi da parte degli scout di Marotta e Ausilio, che in questi mesi lo hanno seguito con attenzione e costanza. Ancora ovviamente non c'è niente di concreto, ma il suo è sicuramente un nome da tenere d'occhio per il mercato estivo.