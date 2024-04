Live TMW Inter, Simone Inzaghi: "Sembrava San Siro, c'è sinergia e la società ci supporta"

23.00 - Atteso tra pochi minuti nella sala stampa del Bluenergy Stadium Simone Inzaghi, allenatore dell' Inter, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese in questo trentunesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.34 - Inizia la conferenza stampa.



Da quell'Inter-Monza sono arrivati 103, nelle ultime 19 due pareggi e 17 vittorie, si aspettava quella sera nel tunnel tutto questo?

"Sicuramente sono numeri importanti, c'erano tante speranze, ma ho avuto la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che danno sempre tutto in campo. Stasera abbiamo visto quelli che sono entrati, la festa finale con i tifosi, è stata una bellissima immagine, quello che rimane di stasera al di là di quello è la festa finale. Quando siamo arrivati sembrava di essere a San Siro".

Una squadra che va così bene davanti che procede senza i gol di Thuram e Lautaro:

"Sì ma sono importanti lo stesso, Thuram si prende il rigore, Lautaro sul gol di Frattesi fa qualcosa di importante, ha trovato poi dopo un grande Okoye. Faccio i complimenti all'Udinese, aveva anche giocatori fuori, non era una partita semplice e serviva una grande Inter e oggi sono contento".



Nonostante il traguardo nell'aria ci avete creduto fino in fondo:

"Ho sentito qualche critica per il primo tempo in tv, abbiamo sbagliato qualcosina, ma abbiamo trovato di fronte un gran portiere e una squadra fisica, ma non abbiamo concesso nulla. Ho chiesto alla squadra di continuare dicendogli che potevamo ribaltarla, abbiamo cambiato qualcosa nel sistema ma al di là di questo e dei cambi di formazione ho la fortuna di avere un grande gruppo. 26 vittorie su 31 partite se non hai un gran gruppo non le centri".



Chiedevi calma ai giocatori a un certo punto, ti potevi anche accontentare del pari?

"Chiedevo calma perché avevo sentito il quarto uomo che aveva detto dei sette minuti di recupero, per sfortuna dell'Udinese c'era Thauvin che non stava bene e senza cambi quindi ero convinto che muovendola con calma al momento giusto potevamo segnare".



Lo Scudetto alle porte:

"Se vinci così tante gare è merito di tutti, c'è sinergia ed è merito loro, ci sono poi tante altre cose che hanno permesso di arrivare a questo punto. Penso allo staff tecnico, la società che è sempre presente e che ci supporta, qualunque cosa chiediamo è a disposizione e una grandissima tifoseria che è sempre valore aggiunto. Ci ha fatto fare questo percorso e ci ha aiutato sia in casa che fuori".