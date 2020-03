Inter, sirene inglesi per Skriniar e Bastoni: c'è il Manchester City di Guardiola

vedi letture

Il Manchester City guarda in casa Inter per rafforzare la propria difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, il primo obiettivo di Guardiola resta Milan Skriniar, per il quale il club inglese potrebbe mettere sul piatto circa 90 milioni di euro. Resta da capire se il City, alla luce della squalifica (che impedirà al club di partecipare alle prossime due edizioni di coppe europee, oltre ad una multa di 30 milioni, ndr) potrà permettersi un investimento del genere e se l'Inter deciderà di privarsi del giocatore, anche se l'offerta è senza dubbio allettante.

Anche Bastoni piace a Guardiola - Non c'è solo Skriniar nel mirino del City. L'altro profilo seguito è quello di Alessandro Bastoni, giovanissimo talento nerazzurro esploso definitivamente sotto la guida di Antonio Conte. Un obiettivo davvero complicato per il City, visto che il ragazzo a fine stagione prolungherà il suo contratto fino al 2024. Per Conte è intoccabile, per l'Inter è un punto fermo per il futuro.