Inter, Skriniar confessa: "Non pensavo di diventare così forte"

Milan Skriniar nell'intervista pubblicata nel Matchday Programme dell'Inter ripercorre la sua carriera da quando è arrivato in Italia: "Sono arrivato in Italia quattro anni fa, giocavo poco, pensavo di andare via in prestito. Poi la mia carriera è svoltata: merito degli allenatori che mi hanno dato fiducia e dei compagni che mi hanno aiutato a migliorare. Se pensavo di diventare un difensore di questa caratura? Forse no: di sicuro ora so che devo dare continuità alle mi prestazioni - sottolinea lo slovacco -. Abituare la critica a prestazioni eccellenti porta a grandi responsabilità: tanti si aspettano che vinca ogni contrasto, che prenda tutti i palloni di testa. Io resto me stesso: so che devo tenere sempre il livello altissimo".

La difesa dell'Inter: "Penso a Diego Godin: ha grande esperienza, ha vinto tanti trofei, è fortissimo. Ma, soprattutto, è una persona splendida: lui, come altri, ti aiuta a crescere e a migliorare. Ci aiutano tantissimo. Un ricordo indimenticabile? Inter-Tottenham dello scorso anno, mia prima partita in Champions League. Ricordo tutto: stadio, ambiente, colori, suoni. E la musichetta, inconfondibile e bellissima, che davvero ti dà qualcosa in più".