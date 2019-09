© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro lo Slavia Praga, parla il difensore dell'Inter, Milan Skriniar. Queste le sue parole: "Secondo me in questa partita abbiamo incontrato avversari più difficili rispetto alle prime di campionato, con fisicità, se avessimo giocato dall'inizio come negli ultimi minuti sarebbe stata una partita diversa. Siamo scesi in campo poco concentrati, abbiamo dormito e così non va bene. Abbiamo fatto fatica nel costruire, non so dov'era l'errore ma ora dobbiamo analizzare questa partita e dire dove intervenire perché non si può giocare così la prima in Champions League. Sicuramente ora giocheremo il derby con più voglia, da domani testa solo alla vittoria contro il Milan".