Inter, Skriniar il sacrificato in difesa. Conte vuole Smalling, Godin resta

Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, l'Inter sta lavorando per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il sacrificato potrebbe essere Milan Skriniar e a sorpresa confermato Diego Godin. Per il futuro si guarda al giovane Marash Kumbulla del Verona, anche se Conte preferirebbe l’esperienza di Chris Smalling, rientrato al Manchester United dopo l'esperienza alla Roma.