Inter, Skriniar resta intoccabile. Conte lo riporterà stabilmente a destra

Non solo nonostante i tanti e potenti corteggiamenti europei Milan Skriniar non si muove e non è in lista trasferimenti, ma l'Inter e Antonio Conte stanno lavorando per far in modo che Milan possa stabilmente riprendersi la sua posizione di centrodestra. Sì perché il muro slovacco quest'anno e fino allo stop, sul lato opposto qualche incertezza l'ha mostrata anche nel banale incedere palla al piede, figuriamoci nella scelta di tempo e nell'uno contro uno. Skriniar si è molto spesso adattato a una posizione non sua, non a caso è sul lato destro che è riuscito a crescere esponenzialmente, a tal punto da appiccicandosi addosso l'etichetta di uno dei migliori centrali del continente. Così le offerte e la richiesta d'informazioni da parte di Barcellona, City e United.

Il costo del cartellino minimo per Milan, post Covid-19, non può mai essere più basso di 60-65 milioni di euro. E anche in quel caso in Viale della Liberazione ci penserebbero mille volte prima di lasciar partire uno dei simboli del nuovo corso nerazzurro. Piuttosto è al calciatore che si va incontro, provando a metterlo nelle migliori condizioni perché possa rendere al top. I nerazzurri sono a caccia di un centrale di sinistra (non a caso si fa il nome di Jan Vertonghen, di piede pure mancino) e d'esperienza per fare da chioccia ad Alessandro Bastoni, erede indiscusso di quel ruolo nell'Inter di Conte, in generale per il futuro. Skriniar, in questo senso, è uno dei perni di questa squadra, anzi è il perno. Punto certo su cui costruire una squadra più forte e competitiva sul piano internazionale.