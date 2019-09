© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono dodici i precedenti contro formazioni italiane (nello specifico Bologna, Fiorentina, Genoa, Roma, Palermo e Udinese) dello Slavia Praga. Il bilancio per i cechi parla di tre vittorie, due pareggi e sette sconfitte. Entrando nel dettaglio delle gare giocate in Italia dello Slavia. In sei precedenti sono arrivate altrettante sconfitte con tre sole reti messe a segno e ben dodici incassate.