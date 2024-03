Inter, Sommer: "Atletico forte nei duelli e a difendere, a Madrid giochiamo come sappiamo"

Il portiere dell’Inter Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video in vista del match di Champions League contro l’Atletico Madrid: "La cosa più bella dell'Inter sono le prestazioni da squadra, giocare bene e sicuri con la palla".

Siete tra le squadre che giocano il miglior calcio in Europa.

"E' una bella sensazione mettere in campo qualità e in difficoltà la squadra avversaria. Dobbiamo muoverci bene, questa è una delle chiavi per vincere la partita".

Su Inzaghi?

"E' attento ai dettagli, porta la sua idea di calcio e pretende molto".

Sul gioco palla a terra?

"Amo giocare dal basso. Sudiamo sempre la nostra prima costruzione e dobbiamo sempre trovare nuove uscite".

Che capitano è Lautaro?

"Segna tanto e s'impegna molto anche in fase difensiva. Soprattutto nei momenti difficili, è bravo a spronare la squadra in modo positivo. E' un grande capitano".

La cosa più importante nel ritorno a Madrid?

"Sono forti nei duelli, intelligenti e difendono bene. Dovremo andare a Madrid e giocare come sappiamo".