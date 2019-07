© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ipotesi Cavani per l'Inter prende sempre più corpo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri si sono già mossi per valutare le intenzioni dell'uruguayano e in giornata potrebbe arrivare la risposta da parte del suo entourage.

IN SCADENZA COL PSG 32 anni, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain nel 2020, il giocatore è valutato attorno ai 50 milioni di euro. Valutazione altissima, ma inferiore a quella data dal Manchester United per Lukaku. Per quel che riguarda l'ingaggio l'Inter pur non arrivando alle cifre che offre il PSG attualmente (oltre 10 milioni) può garantire a Cavani un futuro ancora più ricco in Cina, una volta terminata l'avventura in nerazzurro.