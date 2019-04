Inter sotto al 45', Roma sull'1-0 grazie alla sterzata di El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Basta la giocata di El Shaarawy, alla Roma, per rientrare negli spogliatoi in vantaggio dopo 45' di gioco per 1-0 contro l'Inter. A San Siro gara viva fin da subito, ma la formazione di Ranieri s'è fatta preferire nei primi 35'-40' per il gioco oltre che per il risultato a favore. Nel finale, invece, tre buone occasioni per la truppa di Spalletti.

Ritmi subito alti, poi segna il Faraone. La Roma ci prova con insistenza appena iniziata la partita. Kolarov lancia a rete Dzeko dopo tre giri di lancette, ma il tentativo del bosniaco è troppo debole e facile preda di Handanovic. Tre minuti dopo l'attaccante serve il pallone all'esterno, che calcia sfiorando la rete. Ad andare vicino al gol è anche l'Inter con Lautaro, che incorna di testa ma trova la respinta di Mirante sul palo. L'equilibrio si rompe al 14', con El Shaarawy che da sinistra converge verso il centro e batte Handa dal limite con un bel tiro a giro.

Orgoglio nerazzurro, ma Roma più pericolosa. I giallorossi disputano un primo tempo da grande squadra, l'Inter prova a tornare in corsa ma senza tanta lucidità. Ne nasce qualche cross di troppo verso l'area, senza però avere il guizzo giusto per impensierire Mirante. Anzi, a sfiorare il gol è ancora la Roma con El Shaarawy che trova però la risposta di Handanovic al 33'. Al 39' l'Inter chiede un rigore per un intervento di Kolarov su D'Ambrosio, ma il gioco viene fermato per il precedente fallo di Borja Valero su El Shaarawy.

Chance per Asamoah nel finale di frazione, perché l'ex Juventus va via sulla sinistra e cerca il tiro-cross che Fazio per poco devia nella sua porta. Ci prova anche Politano, Mirante si salva non senza difficoltà grazie all'anticipo del difensore ex Siviglia su Vecino, poi il portiere è graziato dal colpo di testa di D'Ambrosio che sfiora il palo esterno.