Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Chievo: “Il futuro? Se i giornali scrivono da mesi che il prossimo anno non sarò più su questa panchina avranno i loro motivi. Nel calcio funziona così nel calcio. Tuttavia non ci sposta di un centimetro, possiamo anche aprire i cancelli e mostrare i nostri allenamenti. C'è solo una strada: vincere e centrare ancora una volta la Champions. Nella testa dei calciatori, nella mia, c'è solo l'Inter e il suo obiettivo", ha concluso.